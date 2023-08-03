Олимпиада Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиада Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Николай Тимофеев

Мать: Пелагея Артемьева

Смерть
Неизвестно