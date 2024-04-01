Самойлов Василий Малолеток Р. Скопина Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Самойлов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1783
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 17
Рождение ребёнка
03.01.1785
Мать ребёнка: Самойлова (Пьянкова) Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно