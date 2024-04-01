Самойлов Василий Малолеток Р. Скопина Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Василий Малолеток Р. Скопина Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Самойлов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1783

Жена: Самойлова (Пьянкова) Екатерина Алексеева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 17
Рождение ребёнка
03.01.1785

Сын: Самойлов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Самойлова (Пьянкова) Екатерина Алексеева

Смерть
Неизвестно

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