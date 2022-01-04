Милейковский Самуил Беркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения : Белорусская ССР, Вилейская обл., Сморгоньский р-н, г. Сморгонь
Рождение ребёнка
02.05.1912
Сын: Милейковский Лев Самуилович
Мать ребёнка: Милейковская Эстер Симховна
Литовская ССР, Вильнюсский уезд, г. Вильнюс
Рождение ребёнка
08.03.1917
Сын: Милейковский Яков Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1969