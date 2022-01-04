Милейковский Самуил Беркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милейковский Самуил Беркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Место рождения : Белорусская ССР, Вилейская обл., Сморгоньский р-н, г. Сморгонь
Рождение ребёнка
02.05.1912

Сын: Милейковский Лев Самуилович

Мать ребёнка: Милейковская Эстер Симховна

Литовская ССР, Вильнюсский уезд, г. Вильнюс
Рождение ребёнка
08.03.1917

Сын: Милейковский Яков Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1969
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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