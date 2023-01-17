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Милейковский Лев Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1912

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1912

Отец: Милейковский Самуил Беркович

Мать: Милейковская Эстер Симховна

Литовская ССР, Вильнюсский уезд, г. Вильнюс
Военная служба
23.06.1941
Место призыва Кировский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., г. Астрахань, Кировский р-н Дата призыва 23.06.1941 Воинское звание капитан; ст. лейтенант Воинская часть 115 стрелковый полк 75... Показать все
Бракосочетание
1945

Жена: Милейковская Зинаида Абрамовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.09.1946

Сын: Милейковский Зиновий Львович

Мать ребёнка: Милейковская Зинаида Абрамовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Военная награда
Неизвестно
Награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Орден Отечественной войны II степени Орден Красной Звезды https://pamyat-naroda.ru/heroes
Смерть
1995
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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