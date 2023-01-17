Милейковский Лев Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1912
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1912
Литовская ССР, Вильнюсский уезд, г. Вильнюс
Военная служба
23.06.1941
Место призыва Кировский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., г. Астрахань, Кировский р-н Дата призыва 23.06.1941 Воинское звание капитан; ст. лейтенант Воинская часть 115 стрелковый полк 75... Показать все
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
15.09.1946
Сын: Милейковский Зиновий Львович
Мать ребёнка: Милейковская Зинаида Абрамовна
Военная награда
Неизвестно
Награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Орден Отечественной войны II степени Орден Красной Звезды https://pamyat-naroda.ru/heroes
Смерть
1995