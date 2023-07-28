Милейковский Яков Самуилович
Место рождения
Дата рождения08.03.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1917
Отец: Милейковский Самуил Беркович
Мать: не указана
Военная служба
С 15.07.1941 по 03.01.1961
Дата поступления на службу: 15.07.1941 Воинское звание: майор Воинская часть 49 зенитный артиллерийский полк противовоздушной обороны 49 зенап 139 бр. войск ПВО БФ 99 озенап ПВО КБФ воен.-мор. уч-ще б... Показать все
Подвиг
С 1941 по 1945
Из Наградного листа Орден "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 27/08/1945 Старший лейтенант МИЛЕЙКОВСКИЙ с начала Отечественной Войны принимал активное участие в боях с немецким фашизмом. В октябре-ноябре 1941 года прин... Показать все
Военная награда
1945
Медаль «За оборону Ленинграда» Медаль «За оборону Севастополя» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Медаль «За боевые заслуги» 10.03.1945 Орден Красной Звезды 0... Показать все
Смерть
Неизвестно