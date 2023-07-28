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Милейковский Яков Самуилович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

08.03.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1917

Отец: Милейковский Самуил Беркович

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Военная служба
С 15.07.1941 по 03.01.1961
Дата поступления на службу: 15.07.1941 Воинское звание: майор Воинская часть 49 зенитный артиллерийский полк противовоздушной обороны 49 зенап 139 бр. войск ПВО БФ 99 озенап ПВО КБФ воен.-мор. уч-ще б... Показать все
Подвиг
С 1941 по 1945
Из Наградного листа Орден "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 27/08/1945 Старший лейтенант МИЛЕЙКОВСКИЙ с начала Отечественной Войны принимал активное участие в боях с немецким фашизмом. В октябре-ноябре 1941 года прин... Показать все
Военная награда
1945
Медаль «За оборону Ленинграда» Медаль «За оборону Севастополя» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Медаль «За боевые заслуги» 10.03.1945 Орден Красной Звезды 0... Показать все
Смерть
Неизвестно