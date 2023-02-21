Блинова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Анна Аввакумовна
Отец ребёнка: Блинов Аввакум Васильевич
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Феодосья Аввакумовна
Отец ребёнка: Блинов Аввакум Васильевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Блинов Аввакум Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно