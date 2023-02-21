Блинова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Анна Аввакумовна

Отец ребёнка: Блинов Аввакум Васильевич

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Феодосья Аввакумовна

Отец ребёнка: Блинов Аввакум Васильевич

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Блинов Иван Аввакумович

Отец ребёнка: Блинов Аввакум Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Аввакум Васильевич

Смерть
Неизвестно
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