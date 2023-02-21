Блинов Аввакум Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Аввакум Васильевич

Блинов Аввакум Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Блинов Василей Семёнович

Мать: Блинова Катерина

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Анна Аввакумовна

Мать ребёнка: Блинова Матрона

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Феодосья Аввакумовна

Мать ребёнка: Блинова Матрона

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Блинов Иван Аввакумович

Мать ребёнка: Блинова Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Матрона

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close