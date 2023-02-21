Блинов Аввакум Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Блинов Василей Семёнович
Мать: Блинова Катерина
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Анна Аввакумовна
Мать ребёнка: Блинова Матрона
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Феодосья Аввакумовна
Мать ребёнка: Блинова Матрона
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: Блинова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Матрона
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно