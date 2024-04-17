Марья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Герасимов Федор Тихонович
Отец ребёнка: Герасимов Тихон Елисеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Герасимов Александр Тихонович
Отец ребёнка: Герасимов Тихон Елисеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Герасимова Любовь Тихоновна
Отец ребёнка: Герасимов Тихон Елисеевич
Рождение ребёнка
03.04.1837
Сын: Герасимов Николай Тихонович
Отец ребёнка: Герасимов Тихон Елисеевич
Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно