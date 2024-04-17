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Марья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Тихон Елисеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Герасимов Федор Тихонович

Отец ребёнка: Герасимов Тихон Елисеевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Герасимов Александр Тихонович

Отец ребёнка: Герасимов Тихон Елисеевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Герасимова Любовь Тихоновна

Отец ребёнка: Герасимов Тихон Елисеевич

Рождение ребёнка
03.04.1837

Сын: Герасимов Николай Тихонович

Отец ребёнка: Герасимов Тихон Елисеевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно

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