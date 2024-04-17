Герасимов Тихон Елисеевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1795 ст.
Отец: Герасимов Елисей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Герасимов Федор Тихонович
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Герасимов Александр Тихонович
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Герасимова Любовь Тихоновна
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
03.04.1837
Сын: Герасимов Николай Тихонович
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Смерть
Неизвестно