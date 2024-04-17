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Герасимов Тихон Елисеевич

Место рождения

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

06.06.1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1795 ст.

Отец: Герасимов Елисей

Мать: Васильева Наталья Никифорова

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Герасимов Федор Тихонович

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Герасимов Александр Тихонович

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Герасимова Любовь Тихоновна

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
03.04.1837

Сын: Герасимов Николай Тихонович

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно

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