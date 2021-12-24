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Беляев Василий Яковлев

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

27.12.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1858 ст.

Отец: Беляев Иаков Терентев

Мать: скрыто настройками приватности

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещение
27.12.1858 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Василий, родился и крещён 27 декабря 1858 года. Восприемником при крещении был казённый крестьянин дер. Ивернева Максим Трофимов Протасов. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 6803. Л. 210 об.-21... Показать все
Смерть
Неизвестно

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