Беляев Василий Яковлев
Место рождения
Дата рождения27.12.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1858 ст.
Отец: Беляев Иаков Терентев
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
27.12.1858 ст.
Василий, родился и крещён 27 декабря 1858 года. Восприемником при крещении был казённый крестьянин дер. Ивернева Максим Трофимов Протасов. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 6803. Л. 210 об.-21... Показать все
Смерть
Неизвестно