Воронова Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1904
Сын: Воронов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Воронов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Воронов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Воронов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Воронова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Воронов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно