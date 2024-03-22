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Воронова Надежда Ивановна

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Воронов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Воронов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Воронов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Воронов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Воронова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Воронов Василий Иванович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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