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Воронов Василий Иванович

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Воронов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Воронова Надежда Ивановна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Воронов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Воронова Надежда Ивановна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Воронова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Воронова Надежда Ивановна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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