Воронов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1904
Сын: Воронов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Воронова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Воронов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Воронова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Воронова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Воронова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно