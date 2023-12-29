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Ясаулов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1699 по 1706 ст.

Дата смерти

1754 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1699 по 1706 ст.

Отец: Ясаулов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1725 ст.

Сын: Ясаулов Яков Александрович

Мать ребёнка: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: (Ясаулова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1736

Дочь: (Ясаулова) Акилина Александровна

Мать ребёнка: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Дочь: (Ясаулова) Марья Александровна

Мать ребёнка: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
1754 ст.

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