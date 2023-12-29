Ясаулов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1699 по 1706 ст.
Дата смерти1754 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1699 по 1706 ст.
Отец: Ясаулов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725 ст.
Сын: Ясаулов Яков Александрович
Мать ребёнка: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: (Ясаулова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1736
Дочь: (Ясаулова) Акилина Александровна
Мать ребёнка: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Дочь: (Ясаулова) Марья Александровна
Мать ребёнка: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна
Смерть
1754 ст.