Ясаулов Яков Александрович
Место рождения
Дата рождения1725 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1734 ст.
Дочь: (Эсаулова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
1743 ст.
Дочь: (Эсаулова) Ангелина Яковлевна
Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
1745 ст.
Дочь: (Эсаулова) Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Сын: Эсаулов Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Эсаулов Иван или Исак Яковлевич
Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна
РС 1811
Смерть
Неизвестно