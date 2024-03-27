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Ясаулов Яков Александрович

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1725 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725 ст.

Отец: Ясаулов Александр Андреевич

Мать: Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
1734 ст.

Дочь: (Эсаулова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1743 ст.

Дочь: (Эсаулова) Ангелина Яковлевна

Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: (Эсаулова) Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Сын: Эсаулов Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Эсаулов Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Эсаулов Иван или Исак Яковлевич

Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Ясаулов Козма Яковлев

Мать ребёнка: Ясаулова (Тиминова) Федосия Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
РС 1811
Смерть
Неизвестно

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