Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна

Место рождения

Вересниковщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.

Отец: Песнышев Семен

Мать: не указана

Вересниковщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясаулов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1725 ст.

Сын: Ясаулов Яков Александрович

Отец ребёнка: Ясаулов Александр Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: (Ясаулова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Ясаулов Александр Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1736

Дочь: (Ясаулова) Акилина Александровна

Отец ребёнка: Ясаулов Александр Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Дочь: (Ясаулова) Марья Александровна

Отец ребёнка: Ясаулов Александр Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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