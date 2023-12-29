Эсаулова (Песнышева) Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения1715 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.
Отец: Песнышев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725 ст.
Сын: Ясаулов Яков Александрович
Отец ребёнка: Ясаулов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: (Ясаулова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Ясаулов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1736
Дочь: (Ясаулова) Акилина Александровна
Отец ребёнка: Ясаулов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Дочь: (Ясаулова) Марья Александровна
Отец ребёнка: Ясаулов Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно