Евдокимова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1893

Дата смерти

20.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1893

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Евдокимов Александр

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил

Рождение ребёнка
24.04.1924

Дочь: Шипилова (Евдокимова) Антонина

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил

Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Евдокимов Иван

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил

Смерть
20.05.1973
Похороны
Неизвестно

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