Евдокимова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1893
Дата смерти20.05.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1893
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Евдокимов Александр
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил
Рождение ребёнка
24.04.1924
Дочь: Шипилова (Евдокимова) Антонина
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил
Рождение ребёнка
04.04.1927
Сын: Евдокимов Иван
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил
Смерть
20.05.1973
Похороны
Неизвестно