Евдокимов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1933
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Евдокимов Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Евдокимов Александр
Мать ребёнка: Евдокимова Анастасия
Рождение ребёнка
24.04.1924
Дочь: Шипилова (Евдокимова) Антонина
Мать ребёнка: Евдокимова Анастасия
Рождение ребёнка
04.04.1927
Сын: Евдокимов Иван
Мать ребёнка: Евдокимова Анастасия
Смерть
1933
Похороны
Неизвестно