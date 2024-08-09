Евдокимов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Евдокимов Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Евдокимов Александр

Мать ребёнка: Евдокимова Анастасия

Рождение ребёнка
24.04.1924

Дочь: Шипилова (Евдокимова) Антонина

Мать ребёнка: Евдокимова Анастасия

Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Евдокимов Иван

Мать ребёнка: Евдокимова Анастасия

Смерть
1933
Похороны
Неизвестно

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