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Седых Павел Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1843 ст.

Жена: Седых Аграфена Ларионова

Елховка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Свидетели по жениху: того же сельца Архангельского государственные крестьяне Василий Михайлов и Кондратий Тимофеев Свидетели по невесте: деревни Шулаевки крестьяне Андрей Иосифов и Алексей Иосифов И... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1850 ст.

Сын: Седых Пётр Павлов

Мать ребёнка: Седых Аграфена Ларионова

Елховка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №945, стр. 30
Смерть
Неизвестно

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