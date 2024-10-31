Седых Павел Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1843 ст.
Жена: Седых Аграфена Ларионова
Свидетели по жениху: того же сельца Архангельского государственные крестьяне Василий Михайлов и Кондратий Тимофеев Свидетели по невесте: деревни Шулаевки крестьяне Андрей Иосифов и Алексей Иосифов И... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1850 ст.
Сын: Седых Пётр Павлов
Мать ребёнка: Седых Аграфена Ларионова
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №945, стр. 30
Смерть
Неизвестно