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Седых Аграфена Ларионова

Место рождения

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

Вычислено 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
12.02.1843 ст.

Муж: Седых Павел Лаврентьев

Елховка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Свидетели по жениху: того же сельца Архангельского государственные крестьяне Василий Михайлов и Кондратий Тимофеев Свидетели по невесте: деревни Шулаевки крестьяне Андрей Иосифов и Алексей Иосифов И... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1850 ст.

Сын: Седых Пётр Павлов

Отец ребёнка: Седых Павел Лаврентьев

Елховка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №945, стр. 30
Смерть
Неизвестно

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