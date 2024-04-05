Wójcik Stefan
Место рожденияWola Paprotnia akt 301/1903
Дата рождения27.11.1903
Дата смерти24.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1903
Отец: Wójcik Ignacy
Wola Paprotnia akt 301/1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Wójcik) Irena
Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Wójcik) Jadwiga
Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Wójcik (Bączyk) Zofia
Рождение ребёнка
20.01.1935
Сын: Wójcik Marian
Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia
Рождение ребёнка
1938
Сын: Wójcik Stefan
Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia
Рождение ребёнка
24.07.1940
Сын: Wójcik Edmund
Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia
Смерть
24.12.1973