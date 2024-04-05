Wójcik Stefan 27.11.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wójcik Stefan

Место рождения

Wola Paprotnia akt 301/1903

Дата рождения

27.11.1903

Дата смерти

24.12.1973

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1903

Отец: Wójcik Ignacy

Мать: Wójcik (Kalinowska) Marianna

Wola Paprotnia akt 301/1903
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Wójcik) Irena

Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Wójcik) Jadwiga

Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wójcik (Bączyk) Zofia

Рождение ребёнка
20.01.1935

Сын: Wójcik Marian

Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia

Рождение ребёнка
1938

Сын: Wójcik Stefan

Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia

Рождение ребёнка
24.07.1940

Сын: Wójcik Edmund

Мать ребёнка: Wójcik (Bączyk) Zofia

Смерть
24.12.1973

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