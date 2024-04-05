Wójcik (Bączyk) Zofia
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1904
Дата смерти15.07.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1904
Отец: Bączyk Józef
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Wójcik) Irena
Отец ребёнка: Wójcik Stefan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Wójcik) Jadwiga
Отец ребёнка: Wójcik Stefan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Wójcik Stefan
Рождение ребёнка
20.01.1935
Сын: Wójcik Marian
Отец ребёнка: Wójcik Stefan
Рождение ребёнка
1938
Сын: Wójcik Stefan
Отец ребёнка: Wójcik Stefan
Рождение ребёнка
24.07.1940
Сын: Wójcik Edmund
Отец ребёнка: Wójcik Stefan
Смерть
15.07.1981