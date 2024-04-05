Wójcik (Bączyk) Zofia 03.04.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wójcik (Bączyk) Zofia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1904

Дата смерти

15.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1904

Отец: Bączyk Józef

Мать: Bączyk (Kapuścińska) Antonina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Wójcik) Irena

Отец ребёнка: Wójcik Stefan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Wójcik) Jadwiga

Отец ребёнка: Wójcik Stefan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Wójcik Stefan

Рождение ребёнка
20.01.1935

Сын: Wójcik Marian

Отец ребёнка: Wójcik Stefan

Рождение ребёнка
1938

Сын: Wójcik Stefan

Отец ребёнка: Wójcik Stefan

Рождение ребёнка
24.07.1940

Сын: Wójcik Edmund

Отец ребёнка: Wójcik Stefan

Смерть
15.07.1981

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