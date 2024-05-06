Камаев Спиридон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Камаев Афанасий Федорович
Мать: не указана
Сын: Камаев Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна
Дочь: Обрамова (Камаева) Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна
Сын: Камаев Кирилл Спиридонович
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна
Сын: Камаев Димитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна
Сын: Камаев Дмитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна
Сын: Камаев Степан Спиридонович
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна
Сын: Камаев Георгий Спиридонович
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна
Сын: Камаев Семен Спиридонович
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна
Сын: Камаев Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна
Дочь: Камаева Пелагея Спиридоновна
Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна