Камаев Спиридон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Спиридон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Камаев Афанасий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1867

Жена: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-M95L?i=28&wc=QGTG-C9W%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1589605941&cc=1931806
Рождение ребёнка
14.12.1868

Сын: Камаев Павел Спиридонович

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZM-LZHX?i=13&wc=QGTG-C9F%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1589605928&cc=1931806
Рождение ребёнка
11.11.1876

Дочь: Обрамова (Камаева) Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-ND5T?i=25&wc=QPSY-66Z%3A1047421501%2C10476470
Рождение ребёнка
10.05.1879

Сын: Камаев Кирилл Спиридонович

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-WC7Q?i=7&wc=QPQQ-XDZ%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1589606762&cc=1931806
Рождение ребёнка
22.10.1880

Сын: Камаев Димитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-7QQ7?i=17&wc=QPWV-NNJ%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1589607359&cc=1931806
Рождение ребёнка
23.10.1881

Сын: Камаев Дмитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-H9JH?i=24&wc=QPWV-N4D%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1589607377&cc=1931806
Рождение ребёнка
26.03.1884

Сын: Камаев Степан Спиридонович

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-CP26?i=7&wc=QP4R-JY9%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1589607807&cc=1931806
Рождение ребёнка
25.05.1885

Сын: Камаев Георгий Спиридонович

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-3KBG?i=6&wc=QP4R-JP9%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1589607770&cc=1931806
Рождение ребёнка
30.08.1886

Сын: Камаев Семен Спиридонович

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-S3N7?i=16&wc=QP4R-VH8%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1589607837&cc=1931806
Рождение ребёнка
06.11.1888

Сын: Камаев Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-H3MC?i=22&wc=QGY1-H81%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1588885031&cc=1931806
Рождение ребёнка
30.04.1892

Дочь: Камаева Пелагея Спиридоновна

Мать ребёнка: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-H7VR?i=13&wc=QGY1-CDW%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1588885341&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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