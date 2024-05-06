Обрамова (Камаева) Екатерина Спиридоновна 11.11.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обрамова (Камаева) Екатерина Спиридоновна

Место рождения

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876

Отец: Камаев Спиридон Афанасьевич

Мать: Камаева (Миронова) Васса Терентьевна

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-ND5T?i=25&wc=QPSY-66Z%3A1047421501%2C10476470
Бракосочетание
18.10.1895

Муж: Обрамов Борис Егорович

Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-WQWT?i=43&wc=QP92-8PL%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1588885977&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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