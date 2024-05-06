Обрамова (Камаева) Екатерина Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения11.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-ND5T?i=25&wc=QPSY-66Z%3A1047421501%2C10476470
Бракосочетание
18.10.1895
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-WQWT?i=43&wc=QP92-8PL%3A1047421501%2C1047647001%2C1047679301%2C1588885977&cc=1931806
Смерть
Неизвестно