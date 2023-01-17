село Зеленовка, село Зеленовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Зеленовка

Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1852Зеленовка (Усад), д. вл.при рч. Улеме.82563182227
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Красно Полянская волость
1078. Зеленовка, деревня бывшая владельческая, при речке Б. Улеме, дворов 97, жителей 488, часовня

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Краснополянская волость
Зеленовка, Краснополянскойрусские783
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тетюшский район
142513Зеленовкасело54°58'48°44'N-39-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тетюшский муниципальный район, Нармонское сельское поселение
92655468106с Зеленовкасело
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