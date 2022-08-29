Алхутов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлхутов Николай Иванович

Алхутов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алхутов Иван Федорович

Мать: Алхутова (Алхутова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алхутова (Глущенко) Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алхутова (Глущенко) Валентина Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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