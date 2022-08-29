Алхутова (Глущенко) Валентина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алхутова (Глущенко) Валентина Гавриловна

Место рождения

Федосеевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глущенко Гавриил

Мать: не указана

Федосеевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алхутов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алхутов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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