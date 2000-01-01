Алхутов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1973
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Алхутов Федор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1943
Дочь: Слащева Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Алхутова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глущенко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Алхутова Мария
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алхутова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алхутова Мария
Смерть
1973