Алхутов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алхутов Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Алхутов Федор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1943

Дочь: Слащева Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Алхутова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глущенко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Алхутова Мария

1936
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алхутова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алхутов Николай Иванович

Мать ребёнка: Алхутова Мария

Смерть
1973
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