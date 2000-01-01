Алхутов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алхутов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глущенко Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно