Алхутов Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алхутов Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алхутов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Алхутов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алхутов Егор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глущенко Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алхутов Тихон Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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