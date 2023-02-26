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Параскева Корнеева

Место рождения

Экономической волости д.Рассудово Калужской губ.

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1817

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1818

Сын: Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.01.1820

Сын: Павел Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
12.01.1822

Муж: Стефан Иванов

Смерть
Неизвестно

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