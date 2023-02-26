Параскева Корнеева
Место рожденияЭкономической волости д.Рассудово Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1817
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1818
Сын: Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
15.01.1820
Сын: Павел Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Бракосочетание
12.01.1822
Муж: Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно