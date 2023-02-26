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Стефан Иванов

Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.12.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1795

Отец: Иван Саввин

Мать: не указана

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1817

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Корнеева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1818

Сын: Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Корнеева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.01.1820

Сын: Павел Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Корнеева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
12.01.1822

Жена: Параскева Корнеева

Рождение ребёнка
01.11.1826

Сын: Георгий Стефанов

Мать ребёнка: Наталия Афанасьева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.04.1830

Сын: Семён Стефанов

Мать ребёнка: Наталия Афанасьева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.11.1835

Жена: Наталия Афанасьева

Рождение ребёнка
04.02.1837

Сын: Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: Наталия Афанасьева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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