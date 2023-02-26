Стефан Иванов
Место рождения
Дата рождения27.12.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1795
Отец: Иван Саввин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1817
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Корнеева
Рождение ребёнка
20.01.1818
Сын: Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Корнеева
Рождение ребёнка
15.01.1820
Сын: Павел Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Корнеева
Бракосочетание
12.01.1822
Жена: Параскева Корнеева
Рождение ребёнка
01.11.1826
Сын: Георгий Стефанов
Мать ребёнка: Наталия Афанасьева
Рождение ребёнка
06.04.1830
Сын: Семён Стефанов
Мать ребёнка: Наталия Афанасьева
Бракосочетание
01.11.1835
Жена: Наталия Афанасьева
Рождение ребёнка
04.02.1837
Сын: Дмитрий Стефанов
Мать ребёнка: Наталия Афанасьева
Смерть
Неизвестно