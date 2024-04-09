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Федосия Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Данило Иванов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Ермолаев Силиверст Данилов

Отец ребёнка: Ермолаев Данило Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ермолаев Ефим Данилов

Отец ребёнка: Ермолаев Данило Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Ермолаева) Маремьяна Данилова

Отец ребёнка: Ермолаев Данило Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Ермолаева) Катерина Данилова

Отец ребёнка: Ермолаев Данило Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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