Федосия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ермолаев Силиверст Данилов
Отец ребёнка: Ермолаев Данило Иванов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Ермолаев Данило Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Ермолаева) Маремьяна Данилова
Отец ребёнка: Ермолаев Данило Иванов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Ермолаева) Катерина Данилова
Отец ребёнка: Ермолаев Данило Иванов
Смерть
Неизвестно