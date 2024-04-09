Ермолаев Силиверст Данилов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Ермолаев Данило Иванов
Мать: Федосия Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иустина Федорова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Ермолаев) Феврония Силивестрова
Мать ребёнка: Иустина Федорова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Ермолаев) Евдокия Силивестрова
Мать ребёнка: Иустина Федорова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ермолаев Автропен Силивестров
Мать ребёнка: Иустина Федорова
Смерть
Неизвестно