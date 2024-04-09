Ермолаев Силиверст Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Силиверст Данилов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Ермолаев Данило Иванов

Мать: Федосия Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иустина Федорова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Ермолаев) Феврония Силивестрова

Мать ребёнка: Иустина Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Ермолаев) Евдокия Силивестрова

Мать ребёнка: Иустина Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ермолаев Автропен Силивестров

Мать ребёнка: Иустина Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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