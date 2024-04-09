Ермолаев Данило Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Данило Иванов

Ермолаев Данило Иванов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Ермолаев Иван Никитин

Мать: Анна Иванова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (1-Я Жена) Марфа Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Матвеева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Ермолаев Силиверст Данилов

Мать ребёнка: Федосия Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ермолаев Ефим Данилов

Мать ребёнка: Федосия Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Ермолаева) Маремьяна Данилова

Мать ребёнка: Федосия Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Ермолаева) Катерина Данилова

Мать ребёнка: Федосия Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1811
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.