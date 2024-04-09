Ермолаев Данило Иванов
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Ермолаев Иван Никитин
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Матвеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ермолаев Силиверст Данилов
Мать ребёнка: Федосия Матвеева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Федосия Матвеева
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Ермолаева) Маремьяна Данилова
Мать ребёнка: Федосия Матвеева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Ермолаева) Катерина Данилова
Мать ребёнка: Федосия Матвеева
Смерть
До 1811