Иустина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Ермолаев) Феврония Силивестрова
Отец ребёнка: Ермолаев Силиверст Данилов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Ермолаев) Евдокия Силивестрова
Отец ребёнка: Ермолаев Силиверст Данилов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ермолаев Автропен Силивестров
Отец ребёнка: Ермолаев Силиверст Данилов
Смерть
Неизвестно