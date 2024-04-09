Иустина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иустина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Силиверст Данилов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Ермолаев) Феврония Силивестрова

Отец ребёнка: Ермолаев Силиверст Данилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Ермолаев) Евдокия Силивестрова

Отец ребёнка: Ермолаев Силиверст Данилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ермолаев Автропен Силивестров

Отец ребёнка: Ермолаев Силиверст Данилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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