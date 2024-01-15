Стачёва Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стачëв Иван Яковлев
Отец ребёнка: Стачëв Яков
Яковское, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1837
Сын: Стачëв Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Стачëв Яков
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Стачëв Яков
Яковское, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Стачëв Яков
Яковское, Горбатовский уезд
Смерть
Неизвестно