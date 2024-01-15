Стачёва Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стачёва Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Стачëв Иван Яковлев

Отец ребёнка: Стачëв Яков

Яковское, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Стачëв Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Стачëв Яков

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Стачëв Яков

Яковское, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Стачëв Яков

Яковское, Горбатовский уезд
Смерть
Неизвестно
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