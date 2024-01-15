Стачëв Иван Яковлев
Место рожденияЯковское, Горбатовский уезд
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Стачëв Яков
Мать: Стачёва Анна Андреева
Яковское, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1856
Сын: Стачëв Матвей Иванов
Мать ребёнка: Стачёва Акулина Сергеева
Яковское, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стачёва Акулина Сергеева
Смерть
Неизвестно