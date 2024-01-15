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Стачëв Иван Яковлев

Место рождения

Яковское, Горбатовский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Стачëв Яков

Мать: Стачёва Анна Андреева

Яковское, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Стачëв Матвей Иванов

Мать ребёнка: Стачёва Акулина Сергеева

Яковское, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стачёва Акулина Сергеева

Смерть
Неизвестно
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