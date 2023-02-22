Стачëв Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стачëв Иван Яковлев
Мать ребёнка: Стачёва Анна Андреева
Яковское, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1837
Сын: Стачëв Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Стачёва Анна Андреева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Стачёва Анна Андреева
Яковское, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Яковлева
Мать ребёнка: Стачёва Анна Андреева
Яковское, Горбатовский уезд
Смерть
Неизвестно