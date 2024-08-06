Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинина (Шмакова) Афанасия Андреевна

Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Шмаков Андрей Тимофеевич (II)

Мать: Шмакова Матрона Иовлевна

Восприемник
01.07.1912 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Анна Родители: Юкаменской волости, деревни Новиковской крестьянин из русских Сергий Никифоров Шмаков и законная жена его Ксения Андреева
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Муж: Минин Михаил Андреевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
22.06.1913 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Мария Родители: Юкаменской волости починка Вежеевского из русских крестьянин Николай Андреев Минин и жена его Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
18.12.1913 ст.

Сын: Минин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Минина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Минин Антон Михайлович

Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
05.02.1918 ст.

Дочь: Минина Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1918 ст.

Дочь: Минина Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.