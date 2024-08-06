Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Восприемник
01.07.1912 ст.
Анна Родители: Юкаменской волости, деревни Новиковской крестьянин из русских Сергий Никифоров Шмаков и законная жена его Ксения Андреева
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Восприемник
22.06.1913 ст.
Мария Родители: Юкаменской волости починка Вежеевского из русских крестьянин Николай Андреев Минин и жена его Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
18.12.1913 ст.
Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Минина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1918 ст.
Дочь: Минина Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
18.12.1918 ст.
Дочь: Минина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно