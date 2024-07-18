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Минин Михаил Андреевич

Место рождения

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.11.1885 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1885 ст.

Отец: Минин Андрей Егорович

Мать: Минина Анна Ивановна

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
08.11.1885 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Залазнинского завода Воронинской волости крестьянин Николай Силин Буров
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Жена: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1913 ст.

Сын: Минин Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник
12.10.1914 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Иоанн Родители: Юкаменской волости, починка Новиковского крестьянин из русских Петр Андреев Шмаков и законная жена его Наталия Илиина
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Минина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Минин Антон Михайлович

Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна

Рождение ребёнка
05.02.1918 ст.

Дочь: Минина Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1918 ст.

Дочь: Минина Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Поручитель
21.01.1919 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Юкаменской волости, починка Новиковского из русских Петр Андреев Шмаков 1-й, вторым браком Невеста: Васильевской волости, деревни Клобуковской из русских вдова Анна Димитриева, умершего Петра ... Показать все
Смерть
После 1919

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