Минин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1885 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1885 ст.
Отец: Минин Андрей Егорович
Мать: Минина Анна Ивановна
Крещение
08.11.1885 ст.
Восприемник: Залазнинского завода Воронинской волости крестьянин Николай Силин Буров
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
18.12.1913 ст.
Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна
Восприемник
12.10.1914 ст.
Иоанн Родители: Юкаменской волости, починка Новиковского крестьянин из русских Петр Андреев Шмаков и законная жена его Наталия Илиина
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Минина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна
Рождение ребёнка
05.02.1918 ст.
Дочь: Минина Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна
Рождение ребёнка
18.12.1918 ст.
Дочь: Минина Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна
Поручитель
21.01.1919 ст.
Жених: Юкаменской волости, починка Новиковского из русских Петр Андреев Шмаков 1-й, вторым браком Невеста: Васильевской волости, деревни Клобуковской из русских вдова Анна Димитриева, умершего Петра ... Показать все
Смерть
После 1919