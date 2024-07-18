Минин Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.12.1913 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1913 ст.
Крещение
18.12.1913 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Юкаменской волости, починка Вежеевского крестьянин из русских Михаил Вавилов Ваганов
Пропал без вести (военное)
1941
Смерть
1941
Пропал без вести во время Великой Отечественной войны