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Минин Пётр Михайлович

Место рождения

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.12.1913 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1913 ст.

Отец: Минин Михаил Андреевич

Мать: Минина (Шмакова) Афанасия Андреевна

Возжеевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
18.12.1913 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Юкаменской волости, починка Вежеевского крестьянин из русских Михаил Вавилов Ваганов
Пропал без вести (военное)
1941
Смерть
1941
Пропал без вести во время Великой Отечественной войны

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