Щаева Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щаева Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щаев Прохор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Щаев Иван Прохорович

Отец ребёнка: Щаев Прохор Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Щаев-Климушкин Иван Прохорович

Отец ребёнка: Щаев Прохор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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