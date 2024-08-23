Щаева Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Щаев Иван Прохорович
Отец ребёнка: Щаев Прохор Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Щаев-Климушкин Иван Прохорович
Отец ребёнка: Щаев Прохор Николаевич
Смерть
Неизвестно