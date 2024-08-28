Клочков Семён Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1908
Дата смерти21.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1908
Отец: Клочков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Чугунова (Клочкова) Лариса Семёновна
Мать ребёнка: Клочкова (Гиблова) Варвара Романовна
Рождение ребёнка
02.12.1936
Дочь: Клочкова Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Клочкова (Гиблова) Варвара Романовна
Призыв на военную службу
08.07.1941
Военная служба
07.08.1941
Воинское звание: старшина Воинская часть: 582 отдельный саперный батальон 260 стрелковая дивизия Военный путь: https://goo.su/jawuEsT
Военная награда
04.03.1945
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 23/н от: 04.03.1945 Издан: 260 КСД Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 686196 Де... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Дата документа: 09.05.1945 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: Картотека награжд... Показать все
Военная награда
12.05.1945
Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 36/н от: 12.05.1945 Издан: 260 сд Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 686196 Дело ист.... Показать все
Демобилизация
10.12.1945
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Клочков Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Клочкова (Гиблова) Варвара Романовна
Рождение ребёнка
27.05.1951
Сын: Клочков Валерий Семёнович
Мать ребёнка: Клочкова (Гиблова) Варвара Романовна
Рождение ребёнка
20.07.1953
Дочь: Абросименкова (Клочкова) Нина Семёновна
Мать ребёнка: Клочкова (Гиблова) Варвара Романовна
Смерть
21.11.1954