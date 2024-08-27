Клочкова (Гиблова) Варвара Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти02.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Гиблов Роман Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Чугунова (Клочкова) Лариса Семёновна
Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.1936
Дочь: Клочкова Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Клочков Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1951
Сын: Клочков Валерий Семёнович
Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович
Рождение ребёнка
20.07.1953
Дочь: Абросименкова (Клочкова) Нина Семёновна
Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович
Смерть
02.04.1993