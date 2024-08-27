Клочкова (Гиблова) Варвара Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Гиблова) Варвара Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

02.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Гиблов Роман Васильевич

Мать: Гиблова Пелогея Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Семён Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1934

Дочь: Чугунова (Клочкова) Лариса Семёновна

Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович

Крапивна, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1936

Дочь: Клочкова Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович

Крапивна, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Клочков Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович

Крапивна, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1951

Сын: Клочков Валерий Семёнович

Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович

Крапивна, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1953

Дочь: Абросименкова (Клочкова) Нина Семёновна

Отец ребёнка: Клочков Семён Михайлович

Смерть
02.04.1993
Крапивна, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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