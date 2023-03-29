Пожиткова Анастасия Филипповна Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова Анастасия Филипповна Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1860 ст.

Сын: Пожитков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пожитков Андрей Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/4
Рождение ребёнка
26.11.1861 ст.

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Пожитков Андрей Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/58
Рождение ребёнка
21.02.1874 ст.

Сын: Пожитков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Пожитков Андрей Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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