Пожиткова Анастасия Филипповна Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1860 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Андрей Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/4
Рождение ребёнка
26.11.1861 ст.
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Пожитков Андрей Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/58
Рождение ребёнка
21.02.1874 ст.
Сын: Пожитков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Пожитков Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно