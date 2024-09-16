(Пожиткова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пожиткова) Анастасия Андреевна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.11.1861 ст.

Дата смерти

02.05.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1837 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1861 ст.

Отец: Пожитков Андрей Иванович

Мать: Пожиткова (Зотова) Анастасия Филимоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/58
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

возможно Акинина _ рождение https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/114
Смерть
02.05.1866 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/122

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