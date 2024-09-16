(Пожиткова) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1861 ст.
Дата смерти02.05.1866 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1861 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/58
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
возможно Акинина _ рождение https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/114
Смерть
02.05.1866 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/122