Ельцова (Ловыгина) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1894
По жениху: Яков Никифорович и Иван Яковлевич Ельцовы, крестьяне д. Дмитриево По невесте: Григорий Павлович Тараканов и Николай Андроникович Черногубов, крестьяне д. Грушино
Рождение ребёнка
03.06.1895
Дочь: (Ельцова) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович
Воспреемник Дарья Ивановна Лобова, крестьянская жена д. Легитово
Рождение ребёнка
12.07.1896
Сын: Ельцов Степан (Стефан) Николаевич
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович
Воспреемник Алексей Иванович Ельцов, крестьянский сын д. Дмитриево
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: (Ельцова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович
Воспреемник Дарья Ивановна Лобова, крестьянская жена д. Легитово
Рождение ребёнка
05.12.1899
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович
Воспреемник Николай Андреевич Черногубов, уволенный в запас армии
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1904
Сын: Ельцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович
Воспреемник Григорий Павлович Тараканов, крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: (Ельцова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: (Ельцова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ельцов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович