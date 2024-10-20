Ельцова (Ловыгина) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова (Ловыгина) Анна Тимофеевна

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1874

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.10.1894

Муж: Ельцов Николай Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Яков Никифорович и Иван Яковлевич Ельцовы, крестьяне д. Дмитриево По невесте: Григорий Павлович Тараканов и Николай Андроникович Черногубов, крестьяне д. Грушино
Рождение ребёнка
03.06.1895

Дочь: (Ельцова) Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Дарья Ивановна Лобова, крестьянская жена д. Легитово
Рождение ребёнка
12.07.1896

Сын: Ельцов Степан (Стефан) Николаевич

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Алексей Иванович Ельцов, крестьянский сын д. Дмитриево
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: (Ельцова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Дарья Ивановна Лобова, крестьянская жена д. Легитово
Рождение ребёнка
05.12.1899

Сын: Ельцов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Николай Андреевич Черногубов, уволенный в запас армии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ельцов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1904

Сын: Ельцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Григорий Павлович Тараканов, крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: (Ельцова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: (Ельцова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ельцов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ельцов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Ельцов Николай Иванович

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