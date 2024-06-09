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Ельцов Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ельцов Николай Иванович

Мать: Ельцова (Ловыгина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ельцова) Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малухина (Ельцова) Людмила Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Михаил Константинович

Мать ребёнка: не указана

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