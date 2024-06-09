Ельцов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ельцова) Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малухина (Ельцова) Людмила Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Михаил Константинович
Мать ребёнка: не указана