Аммосов (Амосовых) Василий Гаврилович 1669 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аммосов (Амосовых) Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Аммосов Роман Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Троицк, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614 ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Место жительства
1719
Троицк, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Смерть
Неизвестно

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