Аммосов (Амосовых) Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: не указана
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614 ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Место жительства
1719
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Смерть
Неизвестно