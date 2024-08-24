Аммосов Роман Васильевич
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Аммосов (Амосовых) Василий Гаврилович
Мать: не указана
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614 ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1719
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Аммосова (Малышева) Авдотья Григорьевна
Троицко - Енисейский солеваренный завод, Канский округ, Енисейская губерния
Место жительства
1776
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
https://zaozmuseum24.ru/main/6-istoriya-zaozernogo.html
Смерть
Неизвестно