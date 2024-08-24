Аммосов Роман Васильевич 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аммосов Роман Васильевич

Место рождения

Троицк, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Аммосов (Амосовых) Василий Гаврилович

Мать: не указана

Троицк, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614 ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аммосова (Малышева) Авдотья Григорьевна

Место жительства
1719
Троицк, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Рождение ребёнка
1747

Сын: Аммосов Гордей Романович

Мать ребёнка: Аммосова (Малышева) Авдотья Григорьевна

Троицко - Енисейский солеваренный завод, Канский округ, Енисейская губерния
Место жительства
1776
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
https://zaozmuseum24.ru/main/6-istoriya-zaozernogo.html
Смерть
Неизвестно

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