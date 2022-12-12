село Троицк, село Троицк, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Троицк

Тасеевский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
720Троицкое, с. каз.при рч. Усолке.1932891308298
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Тасеевская волость
1193Троицкое, с., на рч. Усолке; церк. Рожд. Иоанна [1]; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; каз. в. л. № 103; каз. солевар. зав.; метеор. ст. 2 разр. Ирк. М.-М. обс.174169792828

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Тасеевский район
167164Троицксело57°25'94°51'O-46-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Тасеевский муниципальный район, Сельское поселение Троицкий сельсовет
4652419101с Троицк#Н/Д
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